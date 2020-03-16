https://static.news.ru/photo/afeac7b6-67bb-11ea-a30e-fa163e074e61_660.jpg Максим Соколов Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов лёг в больницу им. Боткина. Таким образом чиновник решил самоизолироваться после посещения Европы.

Соколов находился в плановом отпуске до 16 марта. Во время отпуска он посетил несколько стран Шенгенской зоны, но вернулся в Россию 9 марта.

Понимая важность мер безопасности, вице-губернатор принял решение о продлении отпуска за свой счёт, — сообщает аппарат, — цитирует «Фонтанка» сообщение аппарата чиновника.

В настоящий момент в мире более 173 тысяч человек заразились COVID-19, 6,6 тысячи умерли, излечились — 77 тысяч человек. В России коронавирус диагностирован у 93 человек, 79 находятся в стационаре, у 57 заболевание проходит в лёгкой форме. Из больниц выписали шесть человек.

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «Россия вся полыхает от коронавируса». Он прокомментировал решение правительство РФ о закрытии границы с Белоруссией, назвав риторическим вопрос, «кто от кого должен закрываться».