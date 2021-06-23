В подмосковные рестораны будут пускать только с антителами

Власти Московской области приняли решение о введении системы посещения заведений общественного питания по QR-кодам, которые подтверждают наличие антител к коронавирусу. Соответствующее постановление губернатора региона опубликовано на сайте местной администрации.
Нормы начнут
Это требование не касается несовершеннолетних и посещения летних веранд.
Кроме того, в регионе отменили зрелищные мероприятия, которые предусматривают более 50 посетителей в закрытых помещениях или более 500 посетителей на открытом воздухе. Вход на эти мероприятия будет возможен только по билетам. При этом с 28 июня это ограничение не будет распространяться на людей с антителами.
В Подмосковье также приостанавливают работу зоопарки, детские игровые комнаты и аттракционы. Местные гостиницы будут принимать постояльцев только со свежим ПЦР-тестом (сделанным не позднее чем за три дня) или привитых гостей.
С 28 июня все московские заведения общепита также переводятся на «бесковидный» режим. Туда будут пускать привитых от коронавируса посетителей, переболевших в течение последних шести месяцев или предоставивших отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого составляет три дня.
Ресторанам и кафе поручено создать систему проверки QR-кодов. Подтверждения от посетителей в бумажной форме приниматься не будут.