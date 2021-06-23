В подмосковные рестораны будут пускать только с антителами

Власти Московской области приняли решение о введении системы посещения заведений общественного питания по QR-кодам, которые подтверждают наличие антител к коронавирусу. Соответствующее постановление губернатора региона опубликовано на сайте местной администрации.

Нормы начнут действовать с 28 июня. QR-код будет подтверждать прохождение вакцинации от COVID-19 или перенесённую в течение последних шести месяцев болезнь. Предоставление результатов ПЦР-теста, как в Москве, не предусмотрено. Аналогичные ограничения вводятся для ночных клубов, баров и дискотек.

Это требование не касается несовершеннолетних и посещения летних веранд.

Кроме того, в регионе отменили зрелищные мероприятия, которые предусматривают более 50 посетителей в закрытых помещениях или более 500 посетителей на открытом воздухе. Вход на эти мероприятия будет возможен только по билетам. При этом с 28 июня это ограничение не будет распространяться на людей с антителами.

В Подмосковье также приостанавливают работу зоопарки, детские игровые комнаты и аттракционы. Местные гостиницы будут принимать постояльцев только со свежим ПЦР-тестом (сделанным не позднее чем за три дня) или привитых гостей.

С 28 июня все московские заведения общепита также переводятся на «бесковидный» режим. Туда будут пускать привитых от коронавируса посетителей, переболевших в течение последних шести месяцев или предоставивших отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого составляет три дня.

Ресторанам и кафе поручено создать систему проверки QR-кодов. Подтверждения от посетителей в бумажной форме приниматься не будут.