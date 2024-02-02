«Везде разный»: телекритик раскрыл секрет успеха Губерниева Телекритик Горбунов: Губерниев обладает уникальной харизмой и везде разный

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев обладает уникальной харизмой и с увлечением рассказывает про различные соревнования, всегда готовясь к эфирам, рассказал NEWS.ru телекритик Александр Горбунов. Он напомнил, что именно благодаря Губерниеву в России стал настолько популярен биатлон. Горбунов назвал его настоящим профессионалом.

Губерниев готовится к каждому эфиру, не просто залетает в эфир и начинает вещать. Подготовка видна. Благодаря ему стал популярным биатлон. Как бы не относиться к Губерниеву, нравится или не нравится, он прилагал много усилий, чтобы этот вид спорта стал у нас популярен. Сейчас все больше людей интересуются биатлоном, смотрят соревнования, в этом его огромная заслуга. Какой бы матч он не комментировал, какой бы не вел проект, например «Вызов» на ТНТ, — он везде разный, — отметил Горбунов.

Телекритик напомнил, что Губерниев комментирует не только спортивные соревнования. Долгое время, пока Россия состояла в Европейском вещательном союзе, он всегда комментировал музыкальный конкурс Евровидение на телеканале «Россия». В любой сфере деятельности Губерниев всегда искренне болеет за российских спортсменов или артистов, подытожил Горбунов.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что российские тренеры по этому виду спорта ждут ухода Дмитрия Губерниева из телевизионного эфира. Он высказал мнение, что рейтинги трансляций соревнований, которые комментирует Губерниев, значительно ниже рейтингов других спортивных телепередач. Сам комментатор дал на это жесткий ответ, заявив, что не является психиатром и не может оценить критику с этой точки зрения.