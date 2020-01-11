https://static.news.ru/photo/86c1c272-35b6-11ea-bf89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Синоптики прогнозируют плюсовую температуру и гололедицу 13 января в столичном регионе.

Дневная температура составит 1–3 градуса тепла, ночью воздух может остыть до одного градуса ниже ноля. В Подмосковье днём может быть чуть теплее, а ночью на один градус морознее. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 12–17 м/с, в связи с этим и с сохраняющейся на дорогах гололедицей в городе будет действовать жёлтый уровень погодной опасности, информирует Гидрометцентр.

Как писал NEWS.ru ранее, самых высоких показателей достигла высота снежного покрова в столице за нынешний зимний период. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что сейчас высота снега доросла до семи сантиметров.