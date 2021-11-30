Названы симптомы неврологического расстройства у питомцев

Неожиданные подёргивания, хромота, судороги и потеря сознания являются симптомами неврологического расстройства у домашнего животного, рассказали в столичном комитете ветеринарии. Питомца также следует показать неврологу, если он падает, заваливается или волочит лапы, передаёт «Москва 24».

Ветеринар-невролог выявляет и лечит заболевания, связанные с нарушениями в работе центральной и периферической нервных систем. Как правило, на приём попадают животные с опухолями, воспалениями нервной ткани, поражением головного или спинного мозга, эпилепсией, а также неврологическими расстройствами, вызванными болезнями межпозвоночных дисков и грыжей, — уточнили в комитете.

Ветеринар-невролог Дмитрий Домаев уточнил, что на приёме врач сможет выявить патологию у питомца, если она существует. По его словам, для подтверждения диагноза могут понадобиться соответствующие анализы и исследования. Домаев напомнил: для контроля здоровья питомца его следует ежегодно показывать ветеринару в целях профилактики.

Ранее россиян предупредили о том, что домашние питомцы, демонстрирующие такие симптомы, как кашель, выделения из носа, сонливость и затруднённое дыхание, могут болеть коронавирусом.