Ветеринары рассказали, когда чаще всего болеют домашние животные

https://static.news.ru/photo/0748d338-ce6c-11ea-acaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Домашние животные намного чаще болеют в летний сезон, чем в остальное время года. Это связано с тем, что хозяева увозят питомцев на дачу. В итоге частота обращения к ветеринарам в этот период резко возрастает.

Такие данные приводит «Сбербанк Страхование», который изучил статистику вместе с ветеринарным сервисом «Кот и Пёс». Оказалось, что 60% владельцев домашних животных увозят их на дачу на время летних каникул.

В июне 2020 года количество обращений к ветеринарам выросло на 73% по сравнению с мартом. Похожая тенденция наблюдалась и в прошлом году: в 2019-м по поводу здоровья питомцев в июне консультировались на 50% больше, чем в марте. В целом за год количество визитов к ветеринарам выросло почти в два раза, — рассказали в страховой компании.

Собакам помощь врача требуется чаще, чем кошкам. На первых приходится 46% от общего количества запросов, а на вторых — 38%. Самые частые проблемы собак — пищевая аллергия, дерматит из-за блох, грибковые и паразитарные заболевания, пищевые расстройства и вирусные инфекции. У кошек, вдобавок к этому, нередко бывают травмы и поведенческие нарушения. Кроме того, все животные рискуют столкнуться с укусами клещей.

Ранее итальянские ветеринары и врачи пришли к выводу, что заражение домашних животных коронавирусом — вовсе не редкое явление. Они провели исследование биоматериалов 1,5 тысячи питомцев, проживающих на севере страны, и обнаружили у 3–4% из них антитела к возбудителю. Учёные при этом подчёркивают, что пока нет оснований полагать, что домашние животные распространяют вирус, писал NEWS.ru.