Ветеринары рассказали, как правильно использовать кошачьи наполнители Ветеринары Климкины посоветовали укладывать комкующийся наполнитель слоем в 5-7 см

Фото: shutterstock

Комкующийся наполнитель для кошачьего туалета следует укладывать слоем в пять-семь сантиметров, рассказали ветеринары Софья и Полина Климкины. В беседе с «МК в Красноярске» специалисты уточнили, что такой тип наполнителей удобно убирать при помощи совка. При этом кошачий лоток должен быть без сетки.

Комкующиеся наполнители производят из разного сырья: сои, тофу, кукурузы, бентонита, насыпать комкующийся наполнитель в лоток нужно слоем в 5-7 см, кроме того, для более удобной уборки комочков используйте совок, а также лоток вашей кошки должен быть без сетки, — рассказала Софья Климкина.

Полина Климкина пояснила, что впитывающиеся наполнители делятся на три группы: минеральные, древесные и силикагелевые. Их следует укладывать в лоток слоем три-пять сантиметров. Убирать лоток ветеринар посоветовала в перчатках.

Уборку кошачьего лотка всегда проводите в перчатках. Силикагелевые, бентонитовые, впитывающие минеральные и древесные наполнители утилизировать в канализацию запрещается, — поделилась специалист.

Климкины отметили, что перед выбором наполнителя следует ознакомиться с пояснениями на упаковках и инструкциями. Ветеринары уточнили, что объем упаковки измеряется в литрах и подразумевает, какое количество жидкости может впитать наполнитель. Не стоит закупать большие партии, сначала следует протестировать отношение кошки к конкретному виду и марке, так как наполнитель может не понравиться питомцу.

Ветеринар Богдан Галкин ранее предупредил, что кошек нужно мыть по мере необходимости. Он уточнил, что для мытья питомца можно использовать только специализированные шампуни.