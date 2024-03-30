Ветеринары рассказали, чем грозят поцелуи с кошкой Ветеринары рассказали, что поцелуи с кошкой грозят опасными заболеваниями

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Человеку опасно целовать домашних кошек, сообщает Pravda.ru со ссылкой на ветеринаров. По словам экспертов, питомцы могут переносить опасные инфекции и поэтому способны заразить людей.

Ветеринары рассказали, что кошки могут быть носителями различных опасных заболеваний и способны передать их своему владельцу, включая пастереллез, стафилококковую инфекцию, кишечную инфекцию, сальмонеллез, дерматофитоз, котовую лихорадку и токсоплазмоз.

Специалисты рекомендуют избегать поцелуев кошек в губы или лицо в целом. По их мнению, мягкие прикосновения к голове животного снизят риск заражения неизвестными болезнями.

Ранее ветеринар Юлия Богданова сообщила, что для поддержания здоровья кошек нужно давать питомцам качественный и сбалансированный корм. По ее словам, часто из-за неправильного питания у них возникают заболевания мочевыделительной системы. Богданова подчеркнула, что при наличии у кошки проблем с пищеварительной системой из ее рациона необходимо убрать все жирные продукты.

Между тем владельцев собак предупредили о смертельной болезни, от которой уже погибли сотни животных, сообщает The Sun со ссылкой на ветеринарных врачей британской клиники в Винчестере. По их данным, заболевание носит название «алабамская гниль». Оно также известно как CRGV, в результате заболевания у собак появляются болезненные язвы на лапах и развивается почечная недостаточность.