Ветеринары предупредили об опасности домашней пищи для питомцев

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Руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян выступил против приготовления пищи для питомцев дома. По словам специалиста, мясо, особенно птица, может содержать вредные для животных гормоны и антибиотики, пишет URA.RU

Как рассказал Даллакян, производители предлагают несколько видов кормов. Так, корма эконом-класса подойдут для активных и энергичных кошек и собак, которые большую часть времени проводят на улице.

Животных, которые сидят в четырех стенах, без свободного выгула надо кормить кормами премиум-класса, так как они рассчитаны на ту энергию, которую питомцы тратят. Это необходимо, чтобы не было лишнего веса, проблем с сердцем, — объяснил ветеринар.

По мнению ветврача Михаила Шелякова, высокая цена корма ещё не говорит о его качестве. Корм эконом-класса, в отличии от премиального, является более вегетарианским, в нём больше соевого белка. При этом, если животное уже привыкло к определённому корму и хорошо себя чувствует, то перевод его на другое питание может плохо сказаться на здоровье и внешнем виде.

Нет хороших или плохих кормов. Есть подходящие и неподходящие. А цена зависит не только от состава, но и от рекламы, — сказал эксперт.

Ранее президент Российской кинологической Федерации Владимир Голубев отметил, что вегетарианская диета не подходит для собак и может привести к проблемам со здоровьем. Он подчеркнул, что собаки являются хищниками и правильной работе организма животных поможет только тщательно подобранный баланс необходимых веществ. Отсутствие одного из них может привести к проблемам со здоровьем.