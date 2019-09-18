https://static.news.ru/photo/55d53992-daac-11e9-8053-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilya Naymushin/Reuters

В столичном комитете ветеринарии посоветовали избегать прогулок с домашними животными в холодное время года во время дождя и не позволять им бегать по лужам, так как питомец может заболеть.

Часто осень начинается с тёплых солнечных дней, за которыми резко приходит похолодание, ветер и дождь. Все это может привести к простудным заболеваниям у животных, например, собак, которым требуются ежедневные прогулки, — передаёт сообщение пресс-службы комитета АГН «Москва» .

Источник также отметил, что важным фактором профилактики заболеваний животных является чистота в жилом помещении: необходимо регулярно мыть полы с дезинфицирующими средствами, избегать сквозняков при проветривании. На месте, где спит питомец, нужно положить покрывало или коврик.

Главные признаки простуды — это обильные выделения из носа, кашель, чихание, хрипы при дыхании, вялость, слезоточивость и повышение температуры, — подчеркнули в комитете.

Как ранее писал News.ru, на территории нескольких столичных парков с 26 сентября по 6 октября будут открыты прививочные пункты для животных. Их установят в рамках акции «Защити своего питомца», приуроченной ко Всемирному дню борьбы против бешенства.