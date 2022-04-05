Ветеринары Петербурга могут остаться без препаратов для анестезии

Ветеринарные клиники Санкт-Петербурга могут остаться без препаратов для анестезии животных. Как сообщил «Невским Новостям» начальник городского управления ветеринарии Юрий Андреев, запасов медпрепаратов в государственных учреждениях хватит на два-три месяца.

По словам Андреева, пока операции и лечение животных проводятся в полном объёме, однако если в ближайшее время клиникам не удастся наладить поставки, то им придётся искать альтернативы. В частности, рассматривается возможность применения газового наркоза или использования препаратов, подходящих одновременно и людям, и животным.

Запасов у государственных клиник Петербурга хватит на два-три месяца. За это время мы постараемся решить проблемы с логистикой или найти альтернативны. Например, газовый наркоз или начать использовать препараты, которые проходят как для людей, так и для животных. Этот вопрос уже обсуждается, — сказал он.

Ранее сообщалось, что животные в Новосибирске весной рискуют начать массово болеть энцефалитом из-за дефицита импортных препаратов. Для собак и кошек, в отличие от людей, нет прививок, самый эффективный способ защититься для них — таблетки. Популярный препарат «Бравекто» стоит в городе около трёх тысяч рублей, найти его трудно, оптовые компании не прогнозируют поступления, а препарат «Симпарика» стоит четыре тысячи за три таблетки.