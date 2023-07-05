Ветеринарный врач заявил, что при укусе божьи коровки выделяют яд Врач Шеляков: при укусе божьи коровки выделяют яд

Фото: Nikolay Kuznetsov/Russian Look

Божьи коровки — это хищники и при укусе они могут выделять яд, который вызывает жжение и раздражение на коже, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Он добавил, что все мигрирующие особи агрессивны и могут быть достаточно назойливы.

До конца не известна причина миграции божьих коровок, однако в этот период они действительно облепляют здания, людей и при этом кусаются. Нашествие насекомых случается периодически, при чем цикличность достаточно выраженная — раз в 3-5 лет, — заявил Беляев.

Врач напомнил, что люди не находятся в пищевой цепи божьих коровок, поэтому они не будут нападать специально. Однако из-за их агрессивности можно «попасть под раздачу».

Ранее председатель комитета лесного хозяйства Московской области заявил, что ядовитые змеи появились в Подмосковье из-за потепления и начала брачного периода у рептилий. Он отметил, что змеи могут вести себя агрессивно, однако убивать их нельзя, так как они являются краснокнижными животными.