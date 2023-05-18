Ветеринар рассказал, можно ли купить сыворотку от укуса змеи в аптеке Ветеринар Шеляков: сыворотки от змеиных укусов в аптеке не купить, они есть только в медучреждениях

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Сыворотки от змеиного яда хранятся в медицинских учреждениях. В свободной продаже, в том числе в аптеках, этого препарата нет, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Он пояснил, что сыворотки против яда змей являются биопрепаратами и требуют особого хранения при определенных температурных условиях.

Сыворотки от яда змей есть только в медучреждениях, так вы их, конечно, не достанете. Это биопрепарат, и он требует особого хранения при определенной температуре, — сказал специалист.

Ранее терапевт Павел Раменский рассказал, что удалять змеиный яд из раны необходимо в первые пять — десять минут после укуса. Врач отметил, что вовремя выполненная процедура позволяет очистить место укуса от опасного вещества на 50%. Эксперт добавил, что при возможности для этого лучше использовать резиновую грушу или отсос. Если их нет, то все манипуляции нужно проводить ртом.

Врач-хирург Нина Зубова в свою очередь сообщила, что после укуса змеи важно не накладывать на конечность пострадавшего жгут и не пытаться самостоятельно очистить рану путем разреза. Специалист рассказала, что в Московском регионе наиболее распространены такие змеи, как ужи и обыкновенные гадюки, при этом если укус первых практически безопасен для человека, то яд гадюки может вызвать опасные осложнения.

Ранее в подмосковных Люберцах из больницы была выписана пациентка, едва не погибшая от укуса экзотической змеи. В рамках лечения женщине перелили шесть литров компонентов крови.