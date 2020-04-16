Ветеринар заявил об отсутствии роста заболеваемости у домашних питомцев

https://static.news.ru/photo/440cb8e8-7fe3-11ea-a600-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин сообщил, что роста респираторных заболеваний у домашних питомцев в столице в настоящее время не наблюдается. Он также подчеркнул, что нет и доказательств инфицирования коронавирусом человека от животных-компаньонов.

Роста респираторных инфекций у кошек и собак в настоящий момент не наблюдается, — цитирует «Интерфакс» Сауткина.

По его словам, если бы домашние животные заражались COVID-19 так же легко как люди, то насчитывались бы уже тысячи таких случаев. Ветеринар пояснил, что известны разные виды коронавирусов. Есть, например, коронавирус собак, который вызывает диарею средней тяжести только у собак, а есть коронавирус кошек, способствующий развитию перитонита только у кошек. И все эти коронавирусы не заразны для человека.

Как писал NEWS.ru, вероятность заражения человека коронавирусом от домашних животных крайне мала. К такому выводу пришла международная группа учёных на основе результатов свыше четырёх тысяч тестов. По словам специалистов, болезнь является человеческой, животные к ней практически невосприимчивы. Хотя при этом они отметили, что в американском зоопарке был выявлен коронавирус у тигрицы, а в Китае у домашних кошек обнаружили антитела на COVID-19. Учёные подчеркнули, что случаев передачи коронавируса от животных к человеку на сегодняшний день не зарегистрировано, но порекомендовали владельцам питомцев не пренебрегать защитными мерами.