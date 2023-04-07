Ветеринар назвала неожиданный источник заражения паразитами Ветеринар Ващенко: собачьи фекалии являются источником паразитов и бактерий

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Хозяева собак должны убирать за своими питомцами, поскольку их экскременты могут стать источником заражения людей паразитами и бактериями, рассказала СМИ ветеринар Людмила Ващенко. По ее словам, мельчайшие частицы собачьих фекалий, которые человек может на своей обуви принести домой, также могут привести к заражению домашних животных и маленьких детей , которые еще не умеют ходить, опасными заболеваниями. Из частичек экскрементов в них могут попасть ленточные черви, гельминты, сальмонелла, токсоплазма, а также острицы и лямблии.

В общественных местах надо убирать за своей собакой. Это касается каждого владельца, поскольку собачьи экскременты могут стать источником заражения людей и животных паразитами и бактериями, — предупредила Ващенко.

Ветеринар добавила, что собачьи фекалии отравляют почву. По ее словам, они содержат большое количество веществ, приравненных к токсическим пестицидам или гербицидам.

Фекалии собак не могут быть удобрением для растений. Навоз, который полезен для почвы, производят сельскохозяйственные животные, — уточнила эксперт.

Российское экологическое сообщество ранее предложило обязать владельцев собак использовать бумажные пакеты вместо обычных пластиковых для сбора экскрементов своих питомцев. В организации отметили, что бумагу от таких пакетов в дальнейшем можно будет утилизировать в техногрунт. Также в РЭО уточнили, что собаки в России могут производить до 4 млн тонн экскрементов ежегодно.