Ветеринар Шеляков: клопы из Франции могут добраться и до России Ветеринар Шеляков: клопы из Франции могут добраться и до России

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Постельные клопы ведут активный образ жизни не только летом, но и в холодное время года. Эти насекомые доставляют людям немало проблем: мешают спать, вызывают аллергию, а в теории еще и способны распространять возбудителей опасных болезней. Как определить наличие паразитов в квартире, почему они появляются, насколько опасны и как от них избавиться — в материале NEWS.ru.

Откуда берутся постельные клопы

С начала XXI века в мире наблюдается всплеск численности постельных клопов. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объясняют это тремя факторами. Первый — социальный. Он заключается в активизации туризма и миграционных процессов, а также популяризации одежды из секонд-хендов.

Еще одна причина — улучшение условий для размножения паразитов. Тут часто винят глобальное потепление в целом, а также увеличение количества отапливаемых помещений. Третий фактор связан с применяемыми для борьбы с клопами инсектицидами: у одних химикатов сузился спектр действия, а к другим у насекомых выработалась резистентность.

«Это социальная проблема: миграция, перенаселение отдельных площадей. Клопы не берутся неизвестно откуда, их нужно откуда-то принести. А условие для их размножения даже не антисанитария, а перенаселение. Например, в общежитии, в комнате», — сказал в беседе с NEWS.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков.

Как размножается и где живет паразит

Как и другие насекомые, постельные клопы предпочитают тепло. При низких температурах и недостатке питания они впадают в похожее на анабиоз состояние, в котором могут прожить десятки лет.

В благоприятных для себя условиях самка откладывает до пяти яиц в сутки, а за всю жизнь может дать до 500 потомков. Одна особь живет в среднем до 12 месяцев.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, насекомые преимущественно обитают в кроватях и диванах, но могут селиться и в другой мебели, например в шкафах. При высокой популяции их можно найти даже в книгах, рамах от картин и других деревянных предметах.

«Постельные клопы, что называется, должны откуда-то появиться. Например, когда люди, испытывающие проблемы с финансами, покупают постельное белье на маркетплейсах (слышал такие истории), когда обставляют квартиру, когда диван привозят, а он весь в клопах», — отметил Михаил Шеляков.

При попадании в одно помещение клопы могут заселить остальные вплоть до целого дома самостоятельно. Они используют для этого розетки и вентиляцию, а в теплое время года — наружные стены дома.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чем опасны клопы

Как отмечают специалисты Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, постельные клопы создают психотравмирующий фактор. Своими укусами они мешают людям спать, лишают нормального отдыха, а зуд от укусов не дает нормально работать или учиться.

Кроме того, эти насекомые могут вызывать аллергию. С такой проблемой сталкиваются примерно 80% людей: у них могут возникать зуд, жжение, покраснение кожи, папулы и даже диарея.

«Укусы постельных клопов сами по себе неприятны, кроме беспокойного сна, аллергии, они еще переносят и опасные заболевания: тиф, туберкулез и так далее. Это социальная проблема», — объясняет ветеринар Шеляков.

Ученые установили, что постельные клопы могут переносить по меньшей мере 23 патогена, к которым восприимчив человек. В их числе гельминты, вирусы, различные бактерии, вызывающие брюшной тиф, пневмонию, туберкулез, сибирскую язву и другие опасные заболевания.

Существуют предположения, что клопы могут распространять гепатит B и вирус иммунодефицита человека. Следы этих патогенов находили в экскрементах насекомых, однако ни одного доказанного случая передачи заболеваний через укус зарегистрировано не было.

Как понять, что в квартире поселились клопы

Самый простой способ понять, что в квартире завелись постельные клопы, по наличию укусов на теле. Они будут сопровождаться небольшими бурыми пятнами на постельном белье — пятнами крови.

Периодически следует осматривать мягкую и другую мебель, особенно в местах стыков деталей: на наличие паразитов будут указывать черные точки, которые являются результатом их жизнедеятельности.

Кроме того, о засилье клопов говорит неприятный запах в помещении, который исходит от выделяемого ими секрета. Обычно его сравнивают с запахом чего-то забродившего или прокисшего.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как избавиться от захвативших квартиру клопов

Постельные клопы — крайне живучие насекомые. Без еды они могут обходиться в среднем чуть больше одного года, а в состоянии спячки — и вовсе десятки лет.

«Человек приедет с дачи, из другой страны, спрячет чемодан и забудет, но там могут остаться клопы и пребывать в анабиозе очень долго. Они могут цепляться за белье, за предметы обихода», — объясняет Шеляков.

Избавиться от паразитов крайне трудно. По словам врача-эпидемиолога Вадима Покровского, для этого могут потребоваться сильнодействующие химические средства дезинсекции, из-за чего на какое-то время придется покинуть жилище.

Другой вариант борьбы с клопами — воздействие температурой. При температуре +45 градусов насекомые живут не более 45 минут, а при −17 градусах они умирают за сутки. При этом в Роспотребнадзоре считают, что этот метод способен только снизить численность популяции, но не уничтожить ее полностью.

«Их очень сложно вывести. Меры принимаются драконовские — ненужное выбрасывается, остальные вещи обрабатываются, причем средства могут частично привести имущество в негодность. Белье, одежду рекомендуют тщательно проглаживать горячим утюгом или кипятить, так как во время стирки в горячей воде постельные клопы могут выжить», — советует Михаил Шеляков.

Лучший способ борьбы с клопами — это их профилактика. Рекомендуется чаще менять постельное белье, регулярно убираться в квартире с использованием пылесоса, систематически проводить косметический ремонт, особенно в местах, где образовались щели.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Грозит ли России эпидемия постельных клопов

Минувшим летом из Франции стали поступать сообщения о нашествии постельных клопов: на насекомых жаловались как постояльцы отелей, так и арендаторы квартир. Проблема вновь дала о себе знать в октябре, во время парижской Недели моды.

По мнению Михаила Шелякова, нашествие паразитов может быть вызвано перенаселенностью отдельных районов французской столицы, миграционным вопросом, а также подготовкой страны к летним Олимпийским играм в 2024 году.

«Перед Олимпийскими играми строятся большие объекты, а для этого нужно много рабочей силы. Видимо, человеческий фактор [сыграл роль]», — отметил ветврач.

Он не исключил, что клопы из Франции могут добраться до России. Но чтобы бытовые паразиты размножались, нужны особые условия, в противном случае их эпидемия началась бы уже во всем мире.

«Был эпизод в Москве, когда говорили о нашествии клопов, может, в новостройках, может, как раз, где много мигрантов собирается, привезли со своей родины. Но вроде бы справились», — подытожил специалист.

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