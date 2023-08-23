Ветеринар развеял популярные мифы о домашних животных Ветеринар Тихенко: взрослым котам нельзя давать молоко

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Убеждение, что взрослым котам полезно пить молоко, является ошибочным, развеял один из популярных мифов о домашних питомцах ветеринар Александр Тихенко. В беседе с KP.RU он пояснил, что у взрослых кошек недостаточно фермента, который расщепляет лактозу. В связи с этим у питомца могут начаться рвота, диарея и другие проблемы с кишечником, предупредил специалист.

Почему же наши бабушки и дедушки свято верили, что оно полезно для кошек? Коровье молоко было легко найти в хозяйстве, а недомогания питомцев попросту не замечали, так как те большую часть времени проводили на улице, — пояснил Тихенко.

Кроме того, теплый нос у собаки совсем не обязательно является признаком болезни. Это может произойти из-за множества причин, в том числе из-за активных игр или духоты. Ветеринар рассказал, что температура тела питомца колеблется в пределах 37-39 градусов. Проверить, есть ли у щенка жар, можно только при помощи специального термометра.

Ветеринар призвал хозяев не надеяться на инстинкт самосохранения животного. Так, питомцы, «охотники по природе», вполне могут выпрыгнуть в открытое окно, чтобы поймать пролетающую птичку. Тихенко посоветовал убрать от животных опасную химию, ядовитые цветы, мусорные ведра, устанавливать специальные решетки на окна или закрывать дверь во время проветривания. Также следует использовать ошейник, на котором будет адрес, чип или номер телефона хозяина, чтобы питомца вернули, если он сбежит во время прогулки.

Котам, которые не выходят из квартиры, все равно необходимо ставить прививки, предупредил специалист. По его словам, питомцу достаточно съесть муху, чтобы заболеть. Кроме того, стерилизация или кастрация домашнего животного на самом деле гуманная процедура. После нее любимец проживет дольше на несколько лет. Мифом является и отсутствие необходимости чистить собаке зубы. Это важно делать, чтобы избежать инфекций, пояснил врач.

Ветеринар отметил, что коты и собаки не мстят, когда ходят в туалет в неположенное место. Это повод обратить внимание на здоровье и эмоциональное состояние питомца.

Собаки особо чувствительны к погоде в доме: ссоры, а также холодность со стороны хозяев, могут довести их до депрессии. Метя углы, они будут стараться привлечь внимание или закрепить свое место в «стае». Кошек же банально может не устроить наполнитель или расположение лотка, — уточнил Тихенко.

Ветеринар посоветовал выбирать хороший корм для домашнего любимца. Такая еда на самом деле безопасна и даже может быть полезна благодаря содержанию всех полезных витаминов. Тихенко также напомнил, что не всегда ухоженный внешний вид свидетельствует о полном здоровье питомца. Поэтому важно ежегодно водить собак и кошек на анализы.

Ветеринар Маргарита Наумова ранее посоветовала при покупке котенка по объявлению обратить внимание на его характер и уровень социализации. По ее словам, также следует оценить внешний вид будущего питомца.