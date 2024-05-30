Ветеринар рассказала, почему нужно стерилизовать кошку Ветеринар Сиротина: кошку нужно стерилизовать для ее спокойной и здоровой жизни

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Кошку нужно стерилизовать для ее здоровья и спокойной жизни хозяина, рассказала в беседе с aif.ru ветеринарный врач-фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина. По ее словам, если этого не сделать, у кошки могут появиться патологии репродуктивных органов.

Все кошки, которые не участвуют в племенном разведении (этим занимаются питомники), должны быть стерилизованы. Это делается для спокойной и здоровой жизни питомца, а также и для спокойной жизни владельца кошки, — объяснила специалист.

Ветеринар отметила, что в домашних условиях у кошки нет возможности реализовывать свой основной инстинкт, поэтому она страдает на физическом уровне и входит в половую дисфункцию. Из-за этого у питомца могут развиться патологии репродуктивных органов: рак молочных желез, воспаление матки или образование кист. Все это может привести к летальному исходу.

В период половой охоты у нестерилизованной кошки может снизиться аппетит и появиться желание сбежать на улицу, добавила Сиротина. Если ей все же удастся это сделать, кошка либо вернется домой беременной, либо убежит насовсем, заключила ветеринар.

Ранее священник православной церкви Владислав Береговой рассказал, что кастрация кота не считается грехом. По его словам, это приносит спокойствие и животным, и хозяевам.