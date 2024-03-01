Ветеринар рассказала, обязательно ли чистить зубы коту Ветеринар Меликова: чистка зубов у котов – это обязательная процедура

Домашним кошкам обязательно нужно чистить зубы, при этом приучать к этой процедуре их нужно с самого детства, рассказала доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Росбиотеха, кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова. В разговоре с LIFE.ru специалист отметила, что, если самим не получается почистить коту зубы, то можно отнести его в ветклинику.

Как правило, средства для чистки зубов животных обладают приятным вкусом. Пасты наносят с помощью специальных щеток. Также существуют гели, которые наносят на десны, откуда они уже распределяются по зубам слюной. Однако такие средства не заменят полноценную чистку, подчеркнула ветеринар.

Если кот противиться чистить зубы, то ему можно провести санацию ротовой полости в ветклинике. Процедура выполняется под анестезией, чтобы животное не испытывало стресса.

Предварительно делается дентальный рентген, проверяются на целостность в том числе корни зубов, сами зубы. Санация производится с помощью стоматологических установок с профессиональным оборудованием, — пояснила Меликова.

Специалист также посоветовала обратить внимание на питание питомца, поскольку влажный корм дает больше налета, чем сухой.

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