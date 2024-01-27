Ветеринар рассказал, переживет ли московская косатка смерть детеныша Ветеринар Шеляков: смерть детеныша для косатки Наи является большим стрессом

Смерть детеныша для косатки Наи из Москвариума является большим стрессом, поэтому за ней необходимо пристально ухаживать и не оставлять в одиночестве, заявил в беседе с NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, в подобных случаях животным дают лекарства, чтобы стресс не привел к тяжелым последствиям.

К детенышам все относятся трепетно, поэтому для мамы-косатки это стресс. Задача наблюдающего врача — снизить пагубное воздействие стресса, с людьми работают в таких случаях психологи, животным дают лекарственные препараты, чтобы это не привело к тяжелым последствиям. За косаткой необходимо пристально ухаживать, заботиться, не оставлять в одиночестве. Они, конечно, нашу речь не понимают, но интонации — вполне могут. Плюс надежда на фармацевтику, на препараты, — объяснил Шеляков.

Специалист подчеркнул, что в неволе косатки не так часто рожают и главная сложность — создать условия для родов. Ветеринар отметил, что беременность у них продолжается длительное время, поэтому необходимо обеспечить специальные условия для наблюдения за самкой и детенышем. По словам Шелякова, в неволе косатки размножаются не так часто и родившийся в таких условиях детеныш — всегда событие.

О смерти детеныша косатки Наи ранее сообщили в Центре океанографии и морской биологии «Москвариум». Он скончался спустя почти месяц после рождения из-за врожденного порока сердца, который было невозможно диагностировать. Ветеринарные врачи круглосуточно следят за состоянием Наи.