Ветеринар рассказал о риске появления кашля у домашних животных Ветеринар Цыплёнков: в холода у домашних животных может развиться бронхит

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Работа ветеринарной клиники в Москве

В холодное время года домашние животные, в том числе кошки и собаки, могут заболеть бронхитом, в результате чего у питомцев может обостриться кашель, рассказал Lenta.ru ветеринар Евгений Цыплёнков. Специалист также предупредил о риске переохлаждения некоторых частей тела у животных, гуляющих в мороз, особенно это касается питомцев с гладкой и короткой шерстью.

Домашние животные погуляли, побегали по слякоти, хозяева их после прогулки помыли, а дальше животные идут обсыхать в квартире и ложатся где-то на сквозняк. Особенно это относится к лохматым собакам, потому что большая шерсть начинает работать как спирт-высыхающий компрессор: влага испаряется, тело охлаждается, и иммунная система резко падает. В итоге мы получаем кашель, насморк или бронхит, — пояснил Цыплёнков.

При этом специалист отметил, что риск воспаления слизистой оболочки бронхов существует и у домашних кошек, которых не выпускают гулять на улицу. По его словам, очень часто кошки любят посидеть рядом с щелью у окна, через которую дует холодный воздух, и начинают интенсивно дышать. В этот момент у животных могут переохладиться слизистые оболочки дыхательных путей, пояснил ветеринар.

Поэтому в сильные холода короткошерстных животных лучше одевать или просто меньше проводить с ними времени на улице, заключил Цыплёнков.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков ранее рассказал, что домашних кошек лучше не кормить одновременно концентратом и натуральными продуктами одновременно. По его словам, владельцу питомца лучше определиться — либо еда в пакетиках, либо «готовить как для себя». По его словам, последствием смешанного питания может стать ошибочно составленный рацион — «перекормить или недокормить».