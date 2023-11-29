Ветеринар рассказал о пауке, отложившем яйца в живого человека Ветеринар Шеляков: маловероятно, что паук сумел отложить яйца в живого человека

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Маловероятно, что паук смог отложить яйца в палец живого человека, да еще и незаметно, заявил NEWS.ru, ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, комментируя сообщение о том, что у англичанина обнаружили такую кладку под кожей после путешествия по Франции. По словам врача, в пальцах много нервных окончаний и потому будет сложно не заметить укус паука.

То, что членистоногое сумело отложить яйца, тем более в пальце, маловероятно. Во-первых, это достаточно заметное место. Во-вторых, в пальцах у нас наибольшее количество нервных окончаний, то есть это очень чувствительная зона. Если мы говорим об укусе паука, то он в крайних случаях может вызывать анафилактический шок, — сообщил врач.

Он добавил, что Россия хороша тем, тут нет смертельно опасных или ядовитых пауков. В Европе они тоже не водятся, поэтому, если паук и отложил личинку в кожу туриста, то скорее всего это был привезенный откуда-то экземпляр.

Много подобных видов обитает в Австралии, мир природы там разнообразен и до сих пор до конца не изучен. Там действительно обитают пауки, способные прокусить кожу человека, — сообщил Шеляков.

Как сообщалось ранее, пенсионер из французского Лиона скончался, пытаясь справиться с клопами. По данным местных СМИ, он применил сильнодействующий инсектицид, произведенный в Китае. Предполагается, что именно химикаты стали причиной его смерти. Позднее медики диагностировали у погибшего француза кровоизлияние в мозг.