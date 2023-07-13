Ветеринар раскрыла возможные последствия падения собаки из окна Ветеринар Климкина предупредила о вероятности перелома позвоночника при падении собаки из окна

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Если собака упадет с высоты или из окна, но при этом выживет, питомец навсегда может остаться инвалидом, предупредила ветеринар Софья Климкина. В беседе с «МК в Красноярске» специалист подчеркнула, что падение чревато для животного переломом позвоночника, из-за которого собака больше не сможет двигаться.

При падении с большой высоты у собаки может случиться перелом позвоночника, что может привести к потере возможности двигаться. Также часто происходят травмы головы, что, безусловно скажется негативно на здоровье животного, — пояснила ветеринар.

Специалист подчеркнула, что собака также может сломать кости. Она предупредила, что это приводит к сильным болям и лишает питомца возможности двигаться на длительное время. Климкина подчеркнула, что самым трагическим исходом будет летальный.

Некоторые владельцы думают, и такие случаи были в Красноярске, что собаку, которую выбросили в порыве эмоций из окна, упадет на дерево и выживет. Даже если это и случится, нелюбимый питомец получит травмы от веток и, скорее всего, в итоге упадет на землю, — уточнила ветеринар.

Клименко указала, что некоторые повреждения могут быть незаметны. Это внутренние кровотечения и разрывы органов. Заметить симптомы сразу бывает сложно, так как питомец находится в шоковом состоянии. Она рекомендует незамедлительно после падения животного обратиться в ветеринарную клинику.

В Красноярске ранее мужчина сбросил с балкона пятого этажа щенка за порванные обои. Сначала он собирался запереть питомца на балконе, однако промахнулся, в результате чего щенок выпал. Животное доставили в ветеринарную клинику, но спасти его не удалось.