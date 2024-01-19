Ветеринар раскрыла, какие растения смертельно опасны для питомцев Ветеринар Успенская: тюльпаны представляют смертельную опасность для питомцев

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Некоторые комнатные растения, в том числе тюльпаны и ландыши, представляют смертельную опасность для питомцев, предупредила ветеринар Марина Успенская. В разговоре с «Москвой 24» специалист уточнила, что к ядовитым относятся растения семейства лилейных, амариллисовых, ароидных и подсемейства луковых.

Любая часть лилейных растений токсична, а цветки — особенно. Опасна даже вода, в которой стояли срезанные цветы. Одни из представителей этого семейства — тюльпаны и ландыши, которые нередко появляются в квартирах к 8 Марта, — отметила ветврач.

Ядовитые вещества лилейных растений приводят к некрозу почек и дегенеративным изменениям в поджелудочной железе у питомцев. Сок амариллисовых растений, к которым относятся амариллис и гиппеаструм, может вызывать судороги, рвоту и диарею. Успенская уточнила, что также токсичны для домашних любимцев спатифиллум, монстера, каллы, диффенбахия, алоказия. К менее опасным, но все же вредным относится ряд декоративных растений, таких как алоэ, плющ, саго.

Ветврач Марина Евтеева ранее предупредила, что краска для шерсти животных может вызвать у домашнего питомца аллергию, зуд и ожоги. Кроме того, из-за использования дешевой краски у животного могут обостриться хронические заболевания.