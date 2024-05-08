Ветеринар раскрыл секрет долгой жизни кошек в России Ветеринар Шеляков: в России хорошие условия для долгой жизни кошек

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России кошки живут долго, потому что в стране созданы хорошие условия для этого, рассказал НСН ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, кошки в стране в среднем живут 15 лет и больше.

В среднем у нас кошки живут 15 лет, мы считаем это хорошим показателем. Так кошки живут, если хорошо питаются, мало болеют, имеют хороший уход. Но у нас пациенты есть и по 18, и по 23 года. Но, видимо, в России условия для кошек лучше, раз они живут дольше. Здоровье и продолжительность жизни — это напрямую связанные параметры, — объяснил эксперт.

Ветеринар отметил, что в России кошки живут дольше, чем в Британии, где их средняя продолжительность жизни составляет 11,7 года. Это связано в том числе с отсутствием стресса, так как кошки к нему особо чувствительны. Чтобы продлить своей кошке жизнь, нужно окружить ее заботой, хорошим питанием, уходом и ветеринарным обслуживанием, порекомендовал эксперт.

На первом месте все-таки не качество питания, а отсутствие стресса. Для кошек главное — это умиротворенность и спокойная обстановка, это основная константа, которая дарит длительную жизнь кошке, — добавил Шеляков.

Ранее стало известно, что кошки проявляют любовь к хозяевам своими методами. Так, например, о расположенности питомца можно сказать, если он демонстрирует свои слабые места, а также «массажирует» своего кормильца.