Ветеринар раскрыл, от чего зависит выживание выброшенного из поезда кота Ветеринар Шеляков: выброшенный из поезда кот Твикс выживет, если выйдет к людям

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Выброшенный в Кирове из поезда проводником кот Твикс выживет, если выйдет к людям или самостоятельно найдет теплое место и еду, рассказал NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. Он отметил, что четвероногому угрожает не только мороз, но и железнодорожные составы, локомотивы. Эксперт объяснил, что домашнее животное не привыкло к стуку колес и гудкам, из-за чего может начать паниковать.

Поезда, локомотивы, все это очень опасно для кошек, они могут попасть под колеса. Часто они получают травмы, когда хотят погреться под капотами машин, под машинами. Шансов мало. Повезет, если кот забежит в здание станции или вокзала, в подвал — это благоприятный сценарий. Неблагоприятный — если в панике кот начнет метаться, бегать и попадет под колеса, — добавил Шеляков.

Он предположил, что кот выживет только при контакте с человеком, если выйдет к ресторану или столовой или заберется в контейнер с пищевыми отходами. Он объяснил, что четвероногие, выросшие в квартире или доме, не приспособлены к диким условиям.

Кот может выжить только при контакте с человеком, если подошел к столовой, ресторану, догадался залезть в контейнер с пищевыми отходами. А так... вряд ли. Особенно для кошек, выросших в доме, в квартире, в тепле. Губит паника, стрессы, все подтачивает резервы организма, — подытожил Шеляков.

Ранее стало известно, что проводник поезда в Кирове выкинула кота на 30-градусный мороз. Как отмечается, произошло это в тот момент, когда его хозяин уснул. Питомец выбрался из переноски и стал гулять по вагону. Проводник, не найдя хозяев, посчитала, что он беспризорный, и высадила его на ближайшей станции. Хозяин обнаружил пропажу только после того, как состав тронулся.