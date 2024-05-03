Ветеринар раскрыл, для каких пород собак особенно опасна жара Ветеринар Руденко: жара особенно опасна мопсам и бульдогам

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Жаркая погода представляет опасность для собак, особенно для карликовых и брахицефалических пород, рассказал «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук Андрей Руденко. По его словам, в зоне риска — мопсы, бульдоги, гриффоны и пекинесы.

Брахицефалические породы: мопсы, бульдоги, гриффоны, пекинесы, боксеры, ши-тцу, мастифы, шарпеи. То есть в жару животные «включают» ускорение дыхания, высовывают язык, таким образом испарение жидкости из дыхательных путей дает более или менее эффективное охлаждение. Но у брахицефалических пород сплюснутая морда, вследствие чего нарушена функция дыхания как породная особенность, — объяснил эксперт.

Ветеринар отметил, что жара также опасна для собак, у которых есть заболевания сердечно-сосудистой системы и респираторного тракта, в частности для карликовых собачек. У них нередко бывают проблемы с трахеей, что также может стать причиной нарушенной теплорегуляции.

У животных симптомы теплового удара проявляются в виде одышки, тахикардии, потери сознания и судорог, добавил Руденко. Чтобы этого избежать, ни в коем случае нельзя оставлять питомца в автомобиле, а также не следует выводить собаку на прогулку в период активного солнца. Кроме того, рекомендуется обеспечить охлаждение помещения, например, вентилятором, и почаще купать собаку простой водой, подытожил специалист.

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