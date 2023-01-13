Ветеринар раскритиковал запрет на операцию «мягкие лапки» Ветеринар Шпак назвал неправомерным запрет на проведение операции «мягкие лапки»

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Внесенный на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете проведения операции для кошек по удалению когтей является неправомерным, считает ветеринар Алексей Шпак. В беседе со СМИ, он отметил, что операция носит косметический характер и порой является единственным способом, чтобы агрессивный питомец не оказался на улице или в питомнике.

К сожалению, у людей меняются обстоятельства, питомцы проявляют агрессию, в этих случаях удаление когтей — шанс, что животное останется дома. Я считаю, что этот закон неправомерный, — разъяснил ветеринар.

Другой точки зрения придерживается ветеринар Анна Данилюк. По ее мнению, такие операции не отвечают позиции человечности. Эксперт отметила, что, прежде чем удалять когти домашнему питомцу, необходимо посоветоваться с зоопсихологом: принимать решение можно, только поняв, что именно происходит с питомцем.

Ранее в Госдуму внесли вторую версию законопроекта, который запретит проводить операции, калечащие домашних питомцев, при отсутствии показаний ветеринара. Депутаты Мосгордумы заявили, что многие ветеринары проводят такие процедуры, обманывая посетителей: они преподносят операцию как косметическую. Первый вариант законопроекта, внесенный в марте 2021 года, был отозван из-за несоответствия некоторых понятий ветеринарному законодательству.