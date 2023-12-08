Ветеринар призвала не дарить рептилий на Новый год Ветеринар Сапарова: рептилий надо заводить осознанно

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Не следует дарить рептилий на Новый год, ящериц необходимо заводить осознанно, предупредила ветеринар Мария Сапарова. В разговоре с «Москвой 24» специалист уточнила, что для рептилии необходим террариум с поилкой, корягой, специализированной лампой и термоковриком. Поэтому, если человек все же решился подарить ящерицу, то вместе с ней должен быть и домик.

Требуется террариум соответствующего размера, в котором есть поилка, коряга, термоковрик и желательно специальная лампа. Поэтому если вы действительно собрались дарить такого питомца, то отдавайте его вместе с домом, — уточнила ветврач.

От идеи дарить крупных рептилий, например, варана или игуану, лучше отказаться. Ветеринар объяснила, что они могут вырастать до метра в длину, а уход за ними сложный и дорогой. Сапарова не рекомендует выбирать в подарок ядовитых рептилий и красноухих черепах. Последние нуждаются в постоянных прогулках и купании. По словам ветврача, черепахи очень часто страдают из-за неправильного содержания в квартире. Самые простые в уходе гекконы, эублефары, фельзумы и агамы, но даже их не стоит дарить без предупреждения, отметила ветврач.

Психолог Наталья Наумова ранее рассказала, что ведущим общий быт россиянам не стоит дарить на Новый год пылесосы, посудомоечную машину и кастрюли. Она посоветовала сделать подарок, который подчеркнет заботу о человеке.