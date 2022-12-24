Ветеринар предупредил об опасности живой елки для домашних животных Ветеринар Цыпленков: живую елку следует обработать средством против клещей

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Живую елку следует обработать средством против клещей, чтобы позаботиться о своих домашних питомцах, рассказал ветеринарный врач Евгений Цыпленков. В разговоре с Lenta.ru он отметил, что деревья отогреваются в квартирах, а вместе с этим просыпаются и клещи.

Живые елки, которые ставят к новогодней ночи дома, отогреваются, а с ними отогреваются клещи, зимующие на дереве. Такое происходит редко, но может быть. И мы всегда это имеем в виду, когда вдруг в начале января у питомца поднимается температура, — сказал Цыпленков.

Он отметил, что в его практике были случаи, когда в начале января хозяева обратились в ветклиниу, поскольку у их домашнего питомца появлялись вялость и температура. Выяснялось, что животное страдает пироплазмозом (инфекция, протекающая с лихорадочным, анемическим и желтушным синдромами).

Ранее ветеринар Патрик Холмбоэ назвал причину повышенного интереса кошек к елкам. По его словам, животные с наслаждением роняют новогодние украшения, потому что воспринимают их как ценную добычу — они пробуждают в них охотничьи инстинкты. Эксперт добавил, что кошки часто скучают, когда живут в квартирах, из-за недостатка движения и впечатлений, и в таком случае яркая и блестящая новогодняя елка становится для них главным предметом для исследования.