Ветеринар предостерег от перекармливания домашних питомцев Ветеринар Земская: лишний вес питомцев уменьшает продолжительность жизни

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Лишний вес у домашних питомцев может не только негативно отразиться на качестве жизни, но и снизить ее продолжительность, рассказала «Москве 24» ветеринар Вера Земская. В частности, ожирение угрожает здоровью сердца, суставов и может привести к возникновению диабета и артрита.

Как отметила специалист, избыточные килограммы увеличивают нагрузку на сердце, в результате чего животное может заработать хроническую сердечную недостаточность. Также из-за большого веса ухудшается подвижность питомцев и увеличивается нагрузка на суставы. Кроме того, ожирение способствует появлению инсулинорезистентности.

Ветеринар добавила, что иногда увеличение веса может быть связано не с перекармливанием животного, а с такими заболеваниями как гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы) или синдром Кушинга (избыточная выработка кортизола в организме). В этих случаях четвероногому потребуется медицинская помощь.

Может потребоваться переход на специальные диетические корма с пониженной калорийностью и увеличенным содержанием клетчатки для улучшения насыщаемости. Перед началом любых изменений в рационе или увеличении физических нагрузок настоятельно рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром, — пояснила Земская.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев ранее рассказал, что собаку нельзя кормить объедками и едой со своего стола, такое питание испортит питомцу здоровье и может даже привести к его гибели. По словам специалиста, наиболее опасны для собак кости от жареного мяса, сырая свинина и крупы с тушенкой.