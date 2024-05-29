Ветеринар посоветовал, как защитить питомца от клещей Ветеринар Баженов: от клещей питомца можно защитить с помощью таблеток

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Чтобы защитить своего питомца от клещей, нужно давать ему специальные таблетки, рассказал «360» начальник лечебно-профилактического отдела ветеринарной станции по Домодедово и Подольску Алексей Баженов. По его словам, также помогут инсектоакарицидные спреи.

Специалист объяснил, что существуют различные таблетки от клещей для питомцев. Одни рекомендуется давать животному раз в три месяца, другие — каждый месяц. Также есть инсектоакарицидные спреи, отпугивающие паразитов своим запахом. Эти средства лучше совмещать для большей защиты.

Если животное получает препарат в таблетках, спреями нужно обрабатывать его перед прогулкой. Посещая парковые и лесные зоны, надо обязательно обрабатывать и свою одежду, и животное, — отметил ветеринар.

Ранее стало известно, что чаще всего клещи выбирают для укуса собаки такие места, где мало шерсти, а кровеносные сосуды подходят близко к поверхности кожи. Так, например, членистоногие любят присасываться к животу и паху. В связи с этим специалисты советуют после каждой прогулки тщательно осматривать животное.

Если клещ уже присосался, то нельзя пытаться сразу его резко выдергивать. Также опасно для здоровья собаки заливать клеща какими-либо раздражителями или, наоборот, оставлять его в коже, пока он не насосется и сам не отвалится. Для извлечения клеща лучше использовать специальные приспособления или нить.