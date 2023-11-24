Ветеринар перечислила, из-за чего собаки мерзнут на улице Ветеринар Широкожухова: собаки мерзнут на улице из-за линьки

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Собаки мерзнут на улице из-за линьки, особенностей породы и несбалансированного рациона, предупредила ветеринар Маргарита Широкожухова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что процесс сезонной линьки может сдвигаться у питомцев, которые живут в квартире. Это происходит из-за искусственного освещения и отопления.

В помещениях — искусственное освещение и стабильно высокая температура, комфортная для человека. Поэтому у собак, которые живут в квартирах, линька может не зависеть от смены сезона, происходить чаще двух раз в год и длиться дольше, — пояснила ветврач.

Некоторые домашние любимцы не переносят холод из-за особенностей породы. В первую очередь это касается небольших пород, собак с тонкой короткой шерстью, короткими лапами и отсутствием подшерстка. Широкожухова советует обязательно приобретать для таких питомцев одежду.

Чувствительность к холоду может повышаться из-за неправильного рациона. Ветеринар отметила, что при дефиците питательных веществ шерсть может выпадать, становиться ломкой и сухой. Также опасен недостаток калорий. Кроме того, резко реагировать на низкие температуры могут щенки и пожилые собаки, уточнила ветврач.

В холодную погоду сократите время прогулок с домашними питомцами. Если есть такая возможность и необходимость, сделайте перерыв и зайдите с питомцем в магазин. В длинной шерсти у собаки могут накапливаться снег и влага, поэтому необходимо ее отряхивать, — порекомендовала специалист.

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