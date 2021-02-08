Ветеринар перечислил правила выгула собак в мороз

https://static.news.ru/photo/e07908f6-69f0-11eb-9e0e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков рассказал, как правильно выгуливать собак в сильные холода.

По его словам, собаки хорошо переносят температуру до минус 10. Начиная с этой отметки и до минус 20 стоит сократить прогулки, а в минус 30 исключить их вообще.

Специалист уточнил, что прежде всего у питомцев мёрзнут лапы. Это связано с их намоканием, поэтому важно этого не допускать.

Чтобы придать шерсти и коже водоотталкивающие свойства, используют мази на основе жидкого парафина, кремы, можно жидкий парафин. У защитных мазей есть только один недостаток — они могут приклеивать к себе загрязнения, поэтому гигиеническую чистку лапок после прогулки нужно делать, — объяснил он.

Шеляков отметил, что для прогулок при температуре ниже 20 градусов следует купить собаке специальную обувь и тёплую одежду. При покупке комбинезонов необходимо их примерять, подчеркнул эксперт, так как в слишком широкой одежде животное может запутаться, а узкая будет натирать и нарушать кровоснабжение в конечностях.

Ветеринар предупредил, что в холода, особенно с сильным ветром, у собак возрастает риск заболеть циститом, поэтому следует как можно меньше находиться на улице и не отходить далеко от дома, передаёт «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что в Московском регионе температура воздуха в ночь с 8 на 9 февраля упадёт до −30 градусов. В столице ожидается около 25–27 градусов мороза.