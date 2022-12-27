Ветеринар объяснила, чем празднование Нового года опасно для питомцев Ветеринар Белоусова: празднование Нового года может создать стресс для питомцев

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Устраивать празднование Нового года для домашних животных бессмысленно, так как они просто не понимают, что такое праздник у людей, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» ветеринар Яна Белоусова. Питомцы не смогут осознать смысла подарка по случаю праздника, а если попытаться нарядить их в новогодние костюмы, они могут испытать сильнейший стресс, предупредила специалист. По ее словам, подкармливать питомцев блюдами с праздничного стола также крайне вредно и представляет опасность для их здоровья.

Любой зоопсихолог вам скажет, что животные не понимают, что такое праздник у людей. Поэтому в принципе радовать их в этот день подарками — бессмысленная затея, — пояснила Белоусова.

Ветеринар объяснила, что подкармливание питомцев продуктами с новогоднего стола наносит серьезный вред их организму и может привести к болезням поджелудочной железы вплоть до панкреатита. По ее словам, в обычном корме у животных есть все необходимое, а та же колбаса с новогоднего стола является для них слишком жирной пищей.

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