Ветеринар объяснил, в чем вина хозяина напавшей на детей собаки в Калуге Ветеринар Шеляков: собака напала на детей из-за нарушения хозяином правил выгула

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В нападении собаки породы стаффордширский терьер на детей в Калуге однозначно виноват хозяин животного, поскольку он пренебрег правилами выгула, сказал в беседе с NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. Он подчеркнул, что такая собака должна гулять в ошейнике и на коротком поводке.

Однозначно вина хозяина. Налицо нарушение правил выгула собак — она была без поводка и ошейника, хотя они должны быть — ошейник, короткий поводок, — сказал эксперт.

Он также отметил, что не существует агрессивных или так называемых бойцовых пород собак. По словам ветеринара, характер животного зависит от того, как его воспитывает хозяин. Если стаффорд вырос кусачим, значит, хозяин неправильно его выдрессировал.

Специалист добавил, что такие собаки могут бегать со скоростью до 40 км/ч. Нападение на такой скорости для ребенка сравнимо с попаданием под мопед.

Ранее сообщалось, что в Калуге собака сначала напала на девочку, прокусив ей ногу в двух местах и руку, а затем на 10-летнего мальчика. По словам очевидцев, собака находилась на самовыгуле, но после нападения хозяин поймал ее и увел домой. Детям была оказана медицинская помощь. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.