Ветеринар объяснил, почему нельзя кормить диких медвежат с рук Ветеринар Шеляков: кормивший медвежонка хабаровчанин рисковал жизнью

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Покормивший медведя с рук житель Хабаровска рисковал жизнью, заявил в комментарии NEWS.ru ветеринар высшей категории Михаил Шеляков. Он отметил, что скорее всего мужчина повстречал медвежонка, а значит где-то рядом были его мать или другие взрослые сородичи.

Судя по всему, под Хабаровском накормили медвежонка. А значит рядом могли бродить его мамаша. А это смертельно опасно, так как она могла наброситься на человека со всеми вытекающими последствиями. Или могли напасть его сородичи. Так что, лучше не приближаться к диким зверям, особенно медвежатам, — объяснил Шеляков.

Видеозапись, на которой мужчина, остановившись на обочине, подкармливает медвежонка, появилась в Сети 26 августа. Судя по кадрам, зверя устроил неожиданный гостинец. Взяв его в зубы, медведь убежал прочь, не тронув человека.

О необычной встрече человека и медведя стало известно от очевидцев, которые сняли инцидент на видео. Авторы ролика, судя по всему, опасались за жизнь бесстрашного мужчины. Пока тот доставал из салона машины еду, медведь ходил вокруг и настороженно обнюхивал незнакомца. Затем мужчина положил что-то на землю. Медведь быстро подхватил еду и скрылся среди деревьев и кустарников.