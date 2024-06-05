Ветеринар объяснил, почему кошки обожают тесные и неудобные места Ветеринар Шеляков: кошки часто застревают в узких местах из-за любопытства

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Кошки любят залезать в тесные и неудобные места и потом часто не могут самостоятельно выбраться, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, это связано с инстинктами животного, их врожденной любознательностью, а также переоценкой собственных возможностей.

Случаи, когда кошки застревают на деревьях, в вентиляции, других узких местах — не редкость. Это связано с их любознательностью и переоценкой собственных возможностей. Некоторые кошки даже выпадают из открытых окон, а рефлексов на опасность высоты у них не возникает. Когда животное попадает в подобную ловушку, ему нередко нужна помощь, и здесь уже важно оценивать собственные силы. Например, снять кошку с дерева, не травмировав ее, в принципе человек может. А вытащить из вентиляции или шахты — вряд ли. В подобных случаях стоит обратиться за помощью к спасателям, — сказал Шеляков.

Эксперт отметил, что, оказавшись беспомощным, животное испытывает стресс. Поэтому, по его словам, вытащив питомца из ловушки, его обязательно стоит показать ветеринару, даже если с виду он выглядит абсолютно здоровым.

С одной стороны, хорошо, что животное пугается, потому что оно начинает мяукать и тем самым обозначает свое месторасположение. К сожалению, бывали и случаи, когда находили мумифицированные останки питомца, застрявшего где-либо. Либо животному становилось хуже после того, как его вытащили из западни. Поэтому даже если на вид кот кажется хозяину абсолютно целым, его лучше показать ветеринарному врачу, — объяснил Шеляков.

Ранее в Уфе рыжий кот застрял в вентиляционной трубе и провел там всю ночь. Питомец решил прогуляться по вентиляции в квартире, но не смог из нее выбраться, из-за чего очевидцам пришлось вызвать спасателей. Напуганное животное доставали из трубы несколько часов.