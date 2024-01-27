Ветеринар объяснил, почему детеныша косатки Наи не смогли спасти Ветеринар Шеляков: детеныш косатки Наи умер из-за отсутствия ранней диагностики

Фото: moskvarium.ru

Детеныш косатки Наи, впервые родившийся в России в искусственной среде обитания, умер от порока сердца из-за отсутствия ранней диагностики подобных заболеваний у животных, рассказал NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. Он отметил, что даже при вовремя выявленном недуге остается вопрос хирургического вмешательства.

Вопрос диагностики. У людей отработана система диагностики, а у косаток ветеринар может только предположить, что проблема есть и выявить на ранних этапах. Даже если порок диагностирован, то что делать? Кардиохирургия животных — довольно молодая отрасль, много, что делается людям, недоступно животным, — добавил Шеляков.

Собеседник не исключил генетического фактора в развитии порока сердца у скончавшегося новорожденного детеныша косатки. Шеляков подчеркнул необходимость пристального внимания к родителям умершего животного и последующему потомству.

Ранее пресс-служба Москвариума сообщила, что в Москве скончался детеныш косатки Наи, впервые родившийся в России в искусственной среде обитания. Причиной смерти стал врожденный порок сердца, который было невозможно вовремя диагностировать.

Роды косатки Наи продолжались почти двое суток. Ветеринарам пришлось колоть млекопитающему стимулирующие препараты. Возле большого бассейна все время дежурила бригада ветеринаров, биологов и тренеров. С кормлением у Наи также не сразу все получилось. Этот процесс в природе начинается в течение двух суток после родов, но первое время Наи отдыхала и не двигалась с места.