Ветеринар объяснил, от чего может зависеть цена протезов для питомцев

Изготовление протезов для домашних животных — кропотливый труд, к тому же каждый случай травмы питомца сугубо индивидуален, поэтому рассчитать точный порядок цен на коляски и протезы для животных невозможно, заявил президент Союза кинологических организаций России, ветеринарный врач Владимир Уражевский. Он добавил, что в США и Европе протезы для домашних животных крайне востребованы, передаёт «Радио 1».

Порядок цен разный, поскольку всё делается индивидуально. Это кропотливый труд, который нельзя поставить на поток, — пояснил Уражевский.

Он также положительно оценил новость о том, что житель Серпухова самостоятельно изготавливает протезы для животных и бесплатно раздаёт их всем нуждающимся.

Это, конечно, благая идея. Просто прекрасная! Потому что, к сожалению, часто животные становятся жертвами автомобильных аварий, получают другие травмы. Но в первую очередь они оказываются жертвами нехороших людей. И здорово, что есть небезразличные которые спасают и помогают жить, — высказался Уражевский.

Ранее россиян предупредили о том, что домашние питомцы, демонстрирующие такие симптомы, как кашель, выделения из носа, сонливость и затруднённое дыхание, могут болеть коронавирусом.