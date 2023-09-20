Ветеринар объяснил, можно ли было спасти умершего в зоопарке мишку Диксона Ветеринар Шеляков: мишке Диксону требовались профилактические процедуры

Фото: Агентство «Москва»

Сердечно-легочная недостаточность, от которой умер спасенный год назад белый медведь с острова Диксон, часто оборачивается летальным исходом, отметил в беседе с NEWS.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков. По его мнениию, спасти животное можно было с помощью профилактических процедур.

Избежать летального исхода при сердечно-легочной недостаточности можно с помощью различных профилактических процедур, например, проводить специальный дыхательный массаж, постукивание по ребрам, периодически менять расположение тела медведя. И все же, это заболевание — бич всех малоподвижных организмов, — заключил ветеринар.

Эта сфера лечения развита для людей, но у животных есть свои нюансы, отметил Шеляков.

К сожалению, респираторные расстройства, как и воспаление легких, пневмония — все это сопровождает лежащих больных. Все это происходит, разумеется, не за один день. Полагаю, что мишка Диксон долгое время чувствовал усталость. Обычно, когда животное заболевает, оно перестает есть и меньше проявляет физическую активность, — объяснил врач.

20 сентября в Московском зоопарке сообщили о кончине белого медведя Диксона, умершего во сне от сердечно-легочной недостаточности. Мишка продолжительное время болел, за него боролось большое количество ветеринарных врачей, нейрохирургов и специалистов по реабилитации.

В Московском зоопарке признались, что им трудно принять случившееся. Представители зоосада рассказали, что некоторое время назад состояние Диксона ухудшилось, у него пропал аппетит, появилась одышка, он перестал выходить на улицу. Разработали специальный курс лечения, и поначалу мишка шел на поправку, однако позже в его состоянии вновь проявилась отрицательная динамика, и в этот раз спасти Диксона не удалось.