Ветеринар объяснил, как магаданская бабушка спаслась при встрече с медведем Ветврач Шеляков: магаданский медведь не напал на пенсионерку, так как он ручной

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Пожилой жительнице Магаданской области, которая с помощью палки прогнала пришедшего к домам медведя, удалось отбиться, поскольку животное является наполовину ручным, заявил в беседе с NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. При этом, по его словам, любые крики и активные жестикуляции могут вызвать агрессию со стороны медведя. Как отметил специалист, при встрече с такими хищниками необходимо отойти от них подальше.

Такие добрые медведи существуют, они наполовину ручные. <...> Надо отметить, что бабуле повезло, так как любые крики, активные жестикуляции могут вызвать агрессию. Главная рекомендация при встрече с такими зверями — отойдите, — сказал Шеляков.

Как подчеркнул ветеринар, есть три причины, по которым медведи выходят в населенные пункты. По его словам, в первую очередь это происходит из-за расширения границ городов, которые занимают территории обитания животных. Кроме этого, как отметил Шеляков, существует проблема обилия свалок.

Вторая причина — обилие свалок. Там легкая кормовая добыча для медведей. Третье — это скотные заповедники, которые сохраняют популяцию. Поэтому такие медведи не нападают на людей, — добавил специалист.

Встреча россиянки с медведем произошла в магаданском поселке Оротукан. На опубликованных в Сети кадрах видно, как животное подошло к женщине, которая впоследствии смогла отогнать хищника, вставшего перед ней на задние лапы. После этого медведь скрылся в лесном массиве.

Ранее на Камчатке медведь гулял вдоль дороги и вышел к людям. Инцидент произошел около поселка Малки. Очевидцы предположили, что хищника подкармливают местные жители, поэтому он выходит в людные места.