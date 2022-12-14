Ветеринар назвала способ помочь питомцу пережить стресс от салютов Ветеринар Михайлова посоветовала создать дома безопасные углы, где питомец сможет переждать салют

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы снизить стресс от новогодних салютов, для питомцев важно создать дома безопасные углы, так как в моменты паники животные пытаются спрятаться и переждать, рассказала «Москве 24» ветеринар Ксения Михайлова. По ее словам, пока длится салют, нужно находиться рядом с собакой, можно в это время медленно почесывать ее или предлагать кусочки еды. Кошек в тревожные моменты лучше не трогать — для них стоит подготовить такой же безопасный угол и оставить там корм, посоветовала эксперт.

Сделайте дома безопасные углы. Если собака во время испуга бежит в ванную, под кровать или стол, значит, для нее он там. Обеспечьте беспрепятственный проход в такие места. Во время салюта важно находиться рядом с собакой, почесывать, если она хочет контактировать, предлагать ей кусочки еды, — порекомендовала Михайлова.

Также ветеринар посоветовала в Новый год закрыть дома все окна с занавесками и включить телевизор погромче, чтобы шум от салютов не был таким внезапным для питомца. В некоторых случаях можно обратиться к врачам, которые выпишут животному успокоительное средство, которое следует начать принимать за две недели до праздника.

Кинолог Владимир Голубев ранее рассказал, что зимой собакам могут угрожать переохлаждение, травмы от падений и аллергия на реагенты. Эксперт призвал обращать внимание на самочувствие питомца на улице. По словам кинолога, в борьбе с морозом не помешают специальная одежда и обувь для собаки. Он при этом призвал не сильно ограничивать домашнее животное и чрезмерно переживать.