Ветеринар назвала опасные последствия краски для шерсти питомцев Ветеринар Евтеева: краска для шерсти может вызвать аллергию у питомца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Краска для шерсти животных, особенно та, которая имеет в составе химические компоненты, может вызвать у домашнего питомца аллергию, зуд и ожоги, предупредила ветеринарный врач Марина Евтеева. В беседе с «Москвой 24» специалист уточнила, что некоторые породы собак часто являются аллергиками.

Бишоны, пудели и многие другие породы собак часто бывают аллергиками. Им нужен специальный корм, у них текут глаза, есть проблемы с ЖКТ. Нанесение краски на шерсть таких животных особенно опасно, — отметила ветеринар.

Кроме того, из-за использования дешевой краски у животного могут обостриться хронические заболевания. Если же химические компоненты попадут в пищеварительный тракт, питомцу грозит отравление. Также существует риск развития проблем с дыхательной системой, подчеркнула Евтеева. Для кошек такая процедура опасна из-за их слабой нервной системы. Эти животные могут получить сердечный приступ во время окрашивания.

Кошки — очень стрессовые животные, им не рекомендовано делать долгие процедуры. Даже во время груминга есть риск обострения сердечно-сосудистых, а также проблем с дыханием и даже сердечного приступа, — пояснила ветеринар.

Кинолог Владимир Голубев ранее рассказал, что маленькие собаки могут часто лаять из-за стресса, а также имеют свойство быстро замерзать и сильно дрожать. По его словам, причиной громкого лая может быть реакция на более крупных сородичей: так питомец пытается защитить себя.