Ветеринар назвал опасные новогодние лакомства для питомцев Ветеринар Шеляков: некоторые новогодние блюда могут стать смертельными для домашних животных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Домашних животных нельзя кормить солеными и острыми новогодними блюдами, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Эксперт добавил, что продуктами с чесноком, перцем, луком, шоколадом и виноградом собаки или кошки могут отравиться насмерть. По его словам, ни в коем случае нельзя давать питомцам спиртное, особенно птицам, так как последние «становятся алкоголиками после первого раза».

Все острое, соленое, перченое, майонез — это все не полезно. Наиболее вредными являются шоколад, виноград, лук, чеснок, они могут вызвать смертельное отравление. Алкоголь в любых количествах противопоказан домашним животным, любым, особенно птицам. Птицы спиваются моментально, с первого раза могут стать алкоголиками, ни в коем случае им нельзя давать спиртное, даже смеха ради, — подчеркнул Шеляков.

Медик добавил, что салат оливье также вреден для домашних питомцев из-за жирного майонеза, соли, подсолнечного или оливкового масла, а также усилителям вкуса в колбасе и консервантам.

В оливье и для человека ничего полезного нет, не говоря уже про кошек и собак. В салате жирный майонез, соль, перец, подсолнечное или оливковое масло. Ничего полезного для питомцев, — подытожил ветеринар.

Ранее ветеринар Патрик Холмбоэ назвал причину повышенного интереса кошек к елкам. По его словам, животные с наслаждением роняют новогодние украшения, потому что воспринимают их как ценную добычу — они пробуждают в них охотничьи инстинкты. Эксперт добавил, что кошки часто скучают, когда живут в квартирах, из-за недостатка движения и впечатлений, и в таком случае яркая и блестящая новогодняя елка становится для них главным предметом для исследования.