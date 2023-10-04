Ветеринар назвал причину нашествия постельных клопов во Франции Ветеринар Шеляков: нашествие клопов во Франции вызвали перенаселение и миграция

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Нашествие постельных клопов во Франции вызвали перенаселение отдельных районов страны и миграция, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Он не исключил, что проблема связана со строительством объектов для Летних Олимпийских игр, которые пройдут в 2024-м в Париже.

Постельные клопы — это социальная проблема: миграция, перенаселение отдельных районов. Клопы не берутся неизвестно откуда, их нужно откуда-то принести. Перед Олимпийскими играми строятся большие объекты, а для этого нужно много рабочей силы. Видимо, человеческий фактор. А условие для их размножения даже не антисанитария, а перенаселение. Например, в общежитии, в комнате. Это способствует увеличению популяции постельных клопов, — подчеркнул Шеляков.

Ранее жители Франции в социальных сетях распространили видео с клопами в вагоне общественного поезда, следующего с Восточного вокзала в Париже. Некоторые граждане сообщили, что подверглись укусам насекомых во время поездки.

В железнодорожной компании SNCF в свою очередь заверили, что эти сообщения преувеличены. Кроме того, организация обязалась проводить тщательную обработку вагонов в случае выявления насекомых.

В мае нашествие клопов после обильных дождей было зафиксировано в Москве. Но тогда Роспотребнадзор успокоил жителей столицы, что конкретно этот вид насекомых не опасен для человека и жилище не требует дезинсекции от таких букашек.