Ветеринар назвал лучшие породы собак для семей с маленькими детьми

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Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков рассказал, каких собак лучше всего заводить, если в семье есть маленькие дети. Об этом сообщает «Москва 24».

Есть такая группа — собаки-бебиситтеры, которые могут за ребёнком ухаживать почти как няни. Это лабрадоры, золотистый ретривер. Есть даже овчарки, которые ухаживают за детьми и защищают их. Хаски тоже, — цитирует его портал.

Шеляков предупредил, что овчарки и хаски достаточно громкие собаки. Они могут напугать ребёнка своим лаем.

Также он рекомендовал йоркширских терьеров. У них шерсть неколючая, приятная на ощупь. Считается, что они гипоаллергенные. Специалисты отмечают у них уравновешенный характер.

По мнению ветеринара, лучше всего, когда ребёнок и собака растут вместе. При этом поведение щенка приближено к поведению малыша.

Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают наделить регионы полномочиями определять, сколько кошек или собак жители могут иметь в своих домах и квартирах.

Поводом к законодательной инициативе послужили многочисленные обращения жителей, жалующихся на соседей, которые из своих квартир фактически создали приюты для животных. В настоящее время в Санкт-Петербурге действует решение исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов от 1982 года, согласно которому семье можно иметь не более одной кошки и собаки. Однако его уже никто не соблюдает. В связи с этим депутаты предлагают это решение признать утратившим силу и принять новый документ.