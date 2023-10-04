Ветеринар назвал опасные инфекции, переносимые постельными клопами Ветеринар Шеляков назвал постельных клопов переносчиками туберкулеза и тифа

Фото: Arno Burgi/dpa/Global Look Press

Постельные клопы представляют опасность для здоровья человека, так как они являются переносчиками тифа и туберкулеза, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, эти насекомые отличаются большой живучестью, поэтому следует соблюдать все установленные санитарные требования, чтобы исключить их появление в квартире.

Укусы постельных клопов сами по себе неприятны. Но кроме беспокойного сна и аллергии они еще переносят и опасные заболевания: тиф, туберкулез и так далее, — рассказал специалист.

Он уточнил, что постельные клопы чаще всего появляются в перенаселенных квартирах с плохими санитарными условиями и бороться с ними достаточно сложно. По словам Шелякова, эти насекомые способны долгое время жить без еды и впадать в анабиоз на десятки лет. В некоторых случаях россияне также случайно завозят постельных клопов после поездки в другие страны, так как они способны цепляться за белье. Ветеринар рекомендует соблюдать все меры гигиены и следовать основным санитарным правилам, чтобы избежать появления клопов и заражения опасными заболеваниями.

Ранее Шеляков заявил, что именно перенаселение стало причиной нашествия постельных клопов во Франции. По мнению специалиста, рост численности этих насекомых также может быть связан со строительством объектов для Летних Олимпийских игр в Париже.