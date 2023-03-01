Ветеринар назвал эффективный способ справиться с «мартовскими котами» Ветеринар Пушилин: справиться с «мартовским котом» помогут биогормональные контрацептивы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наиболее гуманным способом справиться со специфическим поведением котов и кошек в мартовский период является использование биогормональных контрацептивов, рассказал «Газете.Ru» ветеринар Иван Пушилин. Они позволяют поддерживать гормональный фон питомца на стабильном уровне и нивелировать его скачки, уточнил врач. Эксперт добавил, что после окончания приема препаратов животное сохранит возможность иметь здоровое потомство.

Наиболее гуманным и современным методом регуляции такого поведения являются бигормональные контрацептивные препараты <...> Использование медикаментозных методов позволяют сохранить возможность животному иметь потомство, а также избежать стрессов, — пояснил Пушилин.

Ветеринар подчеркнул, что биогормональные контрацептивные препараты безопасны и позволяют деликатно регулировать поведение котов в период «половой охоты». Помимо того, их применение стабилизирует гормональный фон питомца, что снижает у него риск развития ряда заболеваний.

Врач также призвал не наказывать и не ругать кошек за буйное поведение во время «половой охоты». По его словам, это не только бесполезно, но и способно настроить животное против хозяина.

Зоопсихолог Сергей Сотников ранее рассказал, что кастрированные коты и кошки иногда также демонстрируют необычное поведение с приближением весны. Он уточнил, что половое влечение есть и у них, особенно если был половой опыт до кастрации. Операция по удалению репродуктивных органов не всегда является гарантией спокойного поведения питомца в марте, подчеркнул эксперт.