Ветеринар дала советы по профилактике переохлаждений у собак Ветеринар Сафонова посоветовала покупать собакам одежду для зимних прогулок

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Для профилактики переохлаждений во время зимних прогулок на собаку стоит надеть специальную одежду, рассказала «МК в Красноярске» ветеринар Полина Сафонова. Специалист отметила, что чаще переохлаждаются короткошерстные небольшие породы собак, поэтому они особенно нуждаются в одежде. Кроме того, при сильных морозах ветеринар советует сократить время прогулок и кормить животное высококалорийной пищей, если к этому нет противопоказаний.

Защитить собаку от холода поможет специальная одежда, лучше всего выбирать теплые комбинезоны, а для защиты ушей и головы капоры (шапочки), держать лапы в тепле помогут специальные ботинки для животных, — советует Сафонова.

Ветеринар порекомендовала следить за прогнозом погоды и состоянием собаки во время прогулок. По словам Сафоновой, если собака начинает поджимать лапы и дрожать, лучше вернуться с любимцем домой. В частном доме следует организовать теплый уголок, где питомец сможет греться, рассказала эксперт.

Специалист отмечает, что после переохлаждения наступает обморожение, которое грозит домашнему животному повреждением тканей и хроническими заболеваниями. При первых признаках обморожения врач советует привести собаку в тепло и не допускать повторного воздействия холода на поврежденные участки. После того как она отогреется, лучше отвести ее к ветеринару, добавила Сафонова.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предостерег собачников от долгих прогулок с питомцем в холодную погоду. Во время прогулок, уточнил кинолог, необходимо внимательно следить за состоянием питомца, чтобы не допустить переохлаждения, которое может привести к хроническим заболеваниям.